Door de ondersteuning van backwards compatibility, is het mogelijk om PlayStation 4 games te spelen op de PlayStation 5. De laatste weken werd al duidelijk dat veel games gebruik zullen maken van de ‘Game Boost’ functionaliteit, die voor betere prestaties moet zorgen.

Digital Foundry heeft nu een uitgebreide analyse gedeeld van backwards compatibility op de PlayStation 5 en hieruit blijkt dat Game Boost daadwerkelijk voor flinke verbeteringen zorgt. Zo blijkt uit de test dat er veel games zijn die op de PS4 een framerate van rond de 30FPS hadden – zo nu en dan ook met framedrops – maar via backwards compatibility op de PS5 een nagenoeg stabiele framerate van 60FPS hebben. Ghost of Tsushima en Days Gone zijn twee voorbeelden van games die je nu met een vloeiende 60 frames per seconde kunt ervaren.

De volledige analyse kun je hieronder zien. De video duurt een half uur, dus ga er even goed voor zitten om erachter te komen wat je precies kunt verwachten wanneer je straks je favoriete PlayStation 4 games op de PlayStation 5 speelt.