Special: Backwards compatibility op de PS5 – Er zijn ontzettend veel gamers met een PlayStation 4 console die een schijfje hier en daar hebben liggen. Hoewel de digitale markt een opmars kent, zul je vast weleens een aanbieding hier en daar meepikken of een game tweedehands aanschaffen voor een zachte prijs. Wat je motivaties ook zijn, je zult een collectie PS4-games fysiek hebben liggen, de een groter dan de ander. Met de volgende generatie zou je waarschijnlijk wat PS4-games willen herspelen en via de PlayStation 5 met de blu-ray disc drive is dat natuurlijk mogelijk. Geen zorgen, maar mocht je uitsluitend een volledig digitale bibliotheek hebben vol met PS4-games, dan kun je deze ook gewoon downloaden op elke editie van de PS5. We zullen eens nader bekijken wat je ervan kan verwachten, zodat je een beter beeld van deze feature krijgt.

Locked is locked

Voor mensen die een beetje bekend zijn met pc-games, je hebt vanaf het begin der tijden altijd de mogelijkheid gehad om werkelijk elk aspect aan te passen in een game. De resoluties aanpassen, de frames per seconde locken of uncappen, de schaduwen aan- of uitzetten, de anti-aliasing meer of minder instellen via de verschillende technieken, en ga zo maar door. Maar bij console games is dit natuurlijk niet het geval, of ten minste, vroeger niet. De laatste tijd bieden ontwikkelaars je steeds vaker de mogelijkheid om te kiezen tussen veelal een quality optie, waarbij de graphics en de resolutie geboost wordt, of een performance optie waarbij natuurlijk de framerate gepusht wordt. We zullen gelijk met het slechte nieuws beginnen…

Er zijn genoeg games die deze mogelijkheden niet hebben en dit is waar de PS5 vrijwel geen verbeterde ervaring zal brengen. Het beste voorbeeld dat we kunnen geven is Bloodborne. Een game die draait op 30 fps met slechte frame-pacing wat resulteert in stotteringen. Waar fans van de game jarenlang al om vragen is een optie om de game te spelen met een uncapped framerate, al is het om een paar frames te kunnen winnen op de PS4 Pro. Helaas kunnen we niets anders zeggen dan dat games die in hetzelfde schuitje zitten als Bloodborne geen voordeel zullen halen uit de PS5, behalve een paar seconde minder lange laadtijden. Bloodborne voelt nog steeds hetzelfde aan op de PS5 als op elke PS4-console.

PS5 boost performance opties

Op dit punt kan de PS5 zijn kracht aan ons tonen. De gelukkige games die een performance optie aanbieden, die meestal gepaard gaan met het bieden van een uncapped framerate, draaien nu voortreffelijk op de PS5. We hebben een kleine selectie gemaakt uit games die op de PS4 echt problemen hadden met de performance om te kijken hoe indrukwekkend de PS5 hieraan een boost kan geven. Onze excuses als sommige favorieten er niet tussen staan, maar om een idee te geven hoe fijn het is om gebruik te maken van de extra kracht van de PS5, zou het komende overzicht voldoende moeten zijn om het te illustreren.

Sekiro: Shadows Die Twice – Dit was de eerste game die we getest hebben. Dit zette ook gelijk de toon van wat we kunnen verwachten van games die een uncpaped framerate optie bieden. Sekiro: Shadows Die Twice draait op de PS4 Pro op 1800p (checkerboard), maar schommelde rond de 43 fps. Erg onrustig voor het oog en het beïnvloedde ook de gameplay. Het is altijd zo raar dat FromSoftware in hun games de prioriteit gaf aan de resolutie in plaats van een hogere en stabiele framerate, terwijl juist in hun games de frames per seconde van groter belang zijn voor de gameplay. Gelukkig wordt de framerate gelocked op 60 fps via de PS5. Het is dan ook de eerste keer dat Sekiro op een console op 60 fps draait.

God of War (2018) – Toch wel een van de populaire Sony exclusives. De game heeft natuurlijk al prachtige graphics, maar er is genoeg aan te merken op technisch vlak. De PS5 brengt hier een drastische verandering in. De performance modus die de resolutie vastzet op 1080p zorgt er op de PS5 voor dat je de reis van Kratos en Atreus in 60 fps zal kunnen beleven. En hier benadrukken we nog eens extra dat dit gewoon locked is. Je hoeft je geen zorgen te maken over de lagere resolutie, want de game heeft hoge resolutie textures. We vergelijken de performance modus met de quality modus en zagen zodanig weinig verschil dat je gek zou zijn als je de game niet een kans zou geven in 60fps. De combat, de image quality… God of War voelt bijna als een nieuwe game aan, waar zelfs haters niet meer onderuit kunnen.

Shenmue III – Een niche game met weinig budget voor een klein publiek, maar ondanks dat deed Shenmue III erg mooie dingen. De image quality was zeer strak en dit zag je vooral terug in de omgevingen. Sommige interieurs konden er slick uitzien, alsof je een tech demo ziet van de Unreal Engine 4 (waar de game ook op draait). Wat de game goed doet is het effect van regen. Straten en gebouwen kunnen er realistisch nat uitzien, wat nog maar weinig games op deze manier hebben gedaan. Helaas draaide de game op sommige momenten als een drol, waardoor zulke mooie details soms overschaduwd werden door de slechte framerate. De PS5 trekt de ongelooflijk fluctuerende framerate recht naar 60 fps. Hier en daar heb je nog een dipje, maar dit is vrijwel verwaarloosbaar.

Star Wars Jedi: Fallen Order – Dan krijg je na jaren eindelijk een fantastische Star Wars game, is de performance op sommige moment niet om over naar huis te schrijven. De sfeer was uitmuntend in de game en hoewel de game qua gameplay afkeek van het Soulsborne-genre, zat het allemaal wel snor met de uitvoering. Het was daarom zo jammer om te zien dat de frames soms helemaal zoek waren. De game stond af en toe volledig stil wat gewoon onacceptabel is. De PS5 maakt hier korte metten mee, want we hebben na een korte speelsessie geen framedrop gezien. Waarbij het eerste volledig speelbare gebied op de PS4 een PowerPoint presentatie was, hadden we nu een mooie 60 fps te pakken. Dit is een beetje dezelfde situatie als wat we hadden met Sekiro, enkel had Star Wars Jedi: Fallen Order hier meer performance problemen op de vorige generatie.

The Evil Within – Een cross-gen titel en een nieuwe franchise van Shinji Mikami. Het idee was geweldig, maar ook hier kan je de frames tellen met het blote oog. Geen sprake van een performance optie overigens. Dus helaas is in dit rijtje The Evil Within de enige die geen 60 fps heeft, maar de capped 30 fps was niet zo best op de PS4. Een zeer onrustige visuele presentatie zorgde ervoor dat de game erg stotterig overkwam door slecht die 30 fps eruit te pompen. Nu zorgt de PS5 voor een locked 30 fps ervaring wat een wereld van verschil is ten opzichte van de PS4. Dit kan nog best eens een reden zijn om deze oude titel weer aan te slingeren. Het vervolg is namelijk erg de moeite waard, dus geef het eerste deel op de PS5 zeker nog een keer een kans als je het eerder hebt opgegeven.

Compatibiliteit heeft een kanttekening

Niet alle games worden optimaal ondersteund op de PS5. Hoewel je dus de meeste content zonder kopzorgen zult kunnen spelen, is het wel verstandig om bij sommige titels een paracetamol bij de hand te hebben. De eerste en meest opvallende was voor ons Ghost of Tsushima. Je kan de game blijkbaar niet optimaal spelen met de DualSense, de game registreert namelijk de input van het touchpad niet. Hier zul je dan toch de DualShock 4 voor moeten gebruiken. We verwachten dat er hier en daar meer titels zullen zijn die tegen dit soort kleine onvoorziene probleempjes aanlopen, wat met een patch aangepakt moet worden. Wat wij ook ondervonden hebben was lag in het geluid bij de PS4-games die we op de PS5 speelden. We laten dit nog even onderhevig aan de set-up waarmee we speelden, omdat het misschien daaraan kan liggen. Via de DualSense met een headset op was er namelijk geen probleem in de audio te bespeuren.

Opmerkelijke verschillen met de concurrentie

De concurrentie biedt ook de mogelijkheid om op hun nieuwe console oudere games te spelen. De Xbox Series X maakt op zijn beurt ook games beter die voorheen wat minder draaiden op de One consoles. Hier gebeurt namelijk iets opmerkelijks, wat Digital Foundry uitgebreid uitlegt. De Series X heeft te kampen met de One X versies bij het boosten van de performance. Meestal hebben de One X versies van de Xbox games een hogere resolutie, wat er simpelweg voor zorgt dat er meer rekenkracht nodig is om iets qua framerate stabieler te draaien. Dat is op de PlayStation 5 niet het geval en hierdoor kan het dus zijn dat sommige PS4-games op de PS5 beter zullen draaien dan sommige One versies op de Series X. Hieronder kan je de uitgebreide uitleg van Digital Foundry vinden.

Het komt er op neer dat de PS5 genoeg in huis heeft om een behoorlijk deel van de PS4-games beter te draaien. Hoewel niet waterdicht of perfect, hoef je met de PS5 je oude generatie content op disc niet weg te gooien. Vooral de games die een uncapped framerate optie bevatten zijn een beleving op zich en al de moeite waard om nog eens in je PS5 te slingeren. Ook games die slechte performance hebben tot aan de 30 frames per seconde zullen een stuk stabieler draaien. Hoewel de PS5 natuurlijk voor de nieuwe generatie content bedoeld is, is het ook leuk om te weten dat je nog iets hebt aan je PS4-game collectie.