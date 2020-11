Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 verscheen ruim twee maanden geleden en hiermee werden twee absolute klassiekers succesvol opnieuw uitgebracht. Ontwikkelaar Vicarious Visions heeft nu een nieuwe update uitgebracht, waarmee allerlei nieuwe content is toegevoegd.

Allereerst kun je nu aan de slag met ‘Solo Tours’. Hiermee kun je de Tours modus opnieuw spelen met individuele skaters, een ideale manier om de statistieken van je favoriete skater maximaal te ontwikkelen. Als je een nieuwe Solo Tour start worden alle Goals en Medals gereset. Wees echter niet getreurd, voortgang die je al hebt gemaakt in de Tours modus is niet verloren gegaan. De reeds bestaande modus vind je nu terug onder de naam ‘Crew Tours’, met al je voortgang nog aanwezig.

De nieuwste update heeft tevens ruim honderd extra uitdagingen toegevoegd aan de verschillende modi die je in de game aantreft. Deze kun je voltooien om XP en in-game geld te verdienen. Ook zijn multiplayer playlists aangepast. In Jams en Competitive zullen Parks en Scores nu willekeuriger opduiken dan voorheen, waardoor de multiplayer wat meer variatie zal bieden.

Tot slot is er ook weer leuke cross-over content beschikbaar gesteld in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2. Deze keer gaat het om gear die in het teken staat van Crash Bandicoot, waarmee de recente release van Crash Bandicoot 4: It’s About Time wordt gevierd. De onderstaande video toont kort enkele items die aan de game zijn toegevoegd.