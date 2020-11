Sony heeft in een State of Play uitzending veel nieuw beeldmateriaal laten zien van Demon’s Souls, de remake die als launchgame voor de PlayStation 5 verschijnt. De nieuwe episode kwam als een verrassing. Eerdere State of Play uitzendingen werden van tevoren altijd aangekondigd door Sony, maar deze nieuwste editie werd uit het niets online gezet.

De State of Play uitzending van Demon’s Souls duurt ruimt twaalf minuten en is dus goed voor flink wat nieuwe beelden. De video is een ‘deep dive’ in de wereld van Demon’s Souls en is voorzien van commentaar van Gavin Moore, creative director van SIE Worldwide Studios. Er wordt hierbij uitsluitend ingegaan op de offline ervaring van Demon’s Souls, omdat Sony graag wil dat spelers de multiplayer features van de game zelf ontdekken wanneer de game uit is.

De remake van Demon’s Souls komt gelijktijdig uit met de PlayStation 5, hier in Europa dus op 19 november.