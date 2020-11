Aankomende week, op 12 november om precies te zijn, verschijnt Sackboy: A Big Adventure. De game komt uit voor de PlayStation 5 en PlayStation 4 en biedt ook de mogelijkheid om de game samen met anderen te spelen in multiplayer. Wanneer de game aanstaande donderdag verschijnt, kan dit echter nog niet met online vrienden.

Ontwikkelaar Sumo Digital heeft via het PlayStation Blog namelijk bekendgemaakt dat de online multiplayer functionaliteit van Sackboy: A Big Adventure is uitgesteld. De studio zegt nog iets meer tijd nodig te hebben om de online ervaring zo goed mogelijk te maken. De online ondersteuning zal aan het einde van dit jaar door middel van een patch worden toegevoegd. Deze patch zal er ook voor zorgen dat cross-gen multiplayer tussen PS4- en PS5-spelers mogelijk wordt en tevens wordt met de update de eerder beloofde mogelijkheid om PS4-saves naar de PS5 over te zetten toegevoegd.

Het uitstel van de online functionaliteit betekent niet dat Sackboy: A Big Adventure vanaf de release helemaal niet met anderen te spelen is. Lokale coöp is namelijk wel vanaf de eerste dag een optie. Je kunt de gehele game spelen met maximaal drie vrienden en tevens zijn er specifieke coöplevels.