Het downloaden van games en updates kan op de PlayStation 4 soms toch wel erg lang duren. Natuurlijk is het ook afhankelijk van je eigen internetsnelheid, maar dat het proces vrij traag was op de PS4, daar kunnen we eigenlijk niet omheen.

Het lijkt erop dat de PlayStation 5 ook in dit opzicht enorme verbeteringen met zich meebrengt. De website USgamer heeft voor zijn review van de PlayStation 5 de proef op de som genomen en met twee games van uiteenlopende bestandsgroottes een test gedaan. Hierbij waren een PlayStation 5 en een PlayStation 4 Pro via een kabel op hetzelfde netwerk aangesloten.

Disgaea 5, een game van slechts 6.58 GB, werd op de PlayStation 4 Pro in 10 minuten en 42 seconden gedownload. Op de PlayStation 5 kostte dit slechts 1 minuut en 58 seconden. Ook werd er een grotere game gekozen, namelijk Fist of the North Star: Lost Paradise. Deze game weegt 36.6 GB. Op de PlayStation 4 Pro was het spel gedownload in 58 minuten en 34 seconden. Op de PlayStation 5 duurde het maar 7 minuten en 1 seconde.

Deze cijfers liegen er niet om, de verschillen zijn namelijk ontzettend groot. Hiermee lijkt een ergernis van het PS4-tijdperk dus verleden tijd te zijn. Zoals gezegd is je eigen internetsnelheid wel een factor die hierbij meespeelt, dus het kan zijn dat deze testresultaten bij jou niet exact hetzelfde zullen zijn. Dat je echter wel duidelijk verschil zal merken, lijkt buiten kijf te staan.