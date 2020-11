De PlayStation 5 heeft een SSD van 825 GB, maar uiteindelijk houd je daar ‘slechts’ 667 GB aan bruikbare opslagruimte van over. De laatste jaren zien we dat de bestandsgrootte van veel games behoorlijk groot is en hoewel niet iedere PS5 game erg veel ruimte vereist, is er bijvoorbeeld ook al een uitschieter van meer dan 130 GB. Zodoende kan je opslagruimte van de SSD van de PS5 al snel behoorlijk vol raken.

Hoewel er in de PS5 ruimte is voor een extra SSD, zal het even duren totdat je van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. Je hebt natuurlijk altijd de optie om een externe harde schijf op je PlayStation 5 aan te sluiten, maar hier blijkt nu wel een beperking aan vast te zitten.

Het is namelijk duidelijk geworden dat je PlayStation 5 games niet op een externe harde schijf kunt opslaan. Dat je PS5 games niet vanaf een externe schijf kunt spelen viel enigszins te verwachten, maar het is dus zelfs niet mogelijk om ze er tijdelijk op op te slaan, om zo weer ruimte vrij te maken op de SSD. Ruimte maken door PS5 games te verwijderen kan dus alleen wanneer je ze later weer helemaal opnieuw downloadt.

Dit geldt overigens enkel voor PS5 games. PS4 games kun je namelijk wel op een externe harde schijf opslaan en je kunt ze ook vanaf die schijf spelen via backwards compatibility. Wel moet je er rekening mee houden dat een externe harde schijf invloed gaat hebben op hoe snel deze games laden. GameSpot meldt dat de PS5 zelfs een instelling biedt die ervoor zorgt dat PS4 games altijd op externe opslag worden opgeslagen, mocht dit je voorkeur hebben.