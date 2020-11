Nadat media eerder deze week hun ervaringen met de PlayStation 5 mochten delen – zo kun je hier onze eerste impressies lezen – duiken er ook allerlei nieuwe details over de next-gen console van Sony op. Een kleine, maar leuke feature die nu uit de doeken is gedaan, is dat de PlayStation 5 bijhoudt hoelang je games speelt.

Binnen de UI van de PS5 kun je een pagina vinden waarop een lijst is weergegeven met de games die je hebt gespeeld. Hierbij staat vermeld wanneer je de spellen voor het laatst hebt gespeeld, maar nog interessanter is de vermelding van hoeveel uur je precies in totaal in de games hebt gestoken.

Wat misschien nog het meest opvallend is, is het feit dat deze feature niet alleen maar beschikbaar is voor de games die je straks op de PlayStation 5 gaat spelen. Er wordt namelijk ook getoond hoelang je jouw games op de PlayStation 4 hebt gespeeld. Je kan dus binnenkort op de PlayStation 5 wat interessante statistieken vinden over hoe je jouw tijd de afgelopen jaren hebt besteed op de PlayStation 4!