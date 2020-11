Na een lange tijd met geruchten is het hoge woord er nu eindelijk uit: EA en BioWare hebben zojuist op N7 Day een remaster van de gehele Mass Effect trilogie aangekondigd. De trilogie wordt opnieuw uitgebracht onder de naam ‘Mass Effect Legendary Edition’.

Mass Effect Legendary Edition is een bundel van de eerste drie Mass Effect games. Je krijgt hiermee de singleplayer avonturen en de DLC die is uitgebracht. De games zijn geremasterd in 4K en hebben snellere framerates en visuele verbeteringen. BioWare legt uit dat het doel van de remasters niet is om de originele games helemaal opnieuw te bedenken en te remaken, maar om de ervaring die iedereen gewend is te moderniseren.

Mass Effect Legendary Edition komt in de lente van 2021 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game is vanzelfsprekend ook speelbaar op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Voor de next-gen consoles belooft BioWare gerichte verbeteringen, waar later ongetwijfeld meer details over zullen volgen. Hieronder kun je een eerste teaser bekijken.