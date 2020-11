Gisteren was het 7 november, bij fans van Mass Effect beter bekend als N7 Day. BioWare en Electronic Arts grepen deze dag aan om Mass Effect Legendary Edition eindelijk aan te kondigen. Het gaat hier om een remaster van de originele trilogie, waarover je hier meer informatie kunt vinden.

Naast deze aankondiging had BioWare echter nog meer heugelijk nieuws. De ontwikkelaar heeft namelijk gemeld dat er een gloednieuw deel in de Mass Effect serie in ontwikkeling is. Veel details zijn hier echter nog niet over bekend. Volgens BioWare bevindt de ontwikkeling zich nog in een vroege fase en daarom is het nog te vroeg om er veel over kwijt te kunnen. Wel zegt de studio dat het nieuwe deel wordt gemaakt door een “ervaren team”.

“Ondertussen is er bij BioWare een ervaren team druk bezig het volgende hoofdstuk van het Mass Effect-universum. Het project bevindt zich nog in een pril stadium en we kunnen nog niet veel zeggen, maar we kijken er naar uit in de toekomst onze visie met jullie te kunnen delen.”

Voorlopig moeten we het dus enkel met deze vroege aankondiging doen, maar we weten nu dus in ieder geval dat BioWare een nieuwe Mass Effect game in ontwikkeling heeft!