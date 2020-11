Special: Het belang van frames per seconde – Frames, frames en nog eens frames. Iets waar een game nooit genoeg van kan hebben. De zoveel beeldjes per seconde waarin een handeling gedaan kan worden is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom pc-gamers zweren bij hun dure set-ups. De high-end videokaarten en overige onderdelen zijn peperduur, maar zorgen uiteindelijk wel voor een boterzachte ervaring in games. Zeker op competitief vlak leveren pc-gamers graag resolutie en graphical fidelity in voor een hoop extra frames. Bij console gamen wordt de framerate steeds belangrijker en daarom is het geen slecht idee om eens extra te kijken waarom er niet altijd voor de hoogst aantal frames per seconde wordt gekozen of juist wel. De volgende generatie heeft namelijk genoeg kracht om alles wat het hartje begeert te realiseren.

Vroegâh!

Het getouwtrek tussen games die 30 fps of 60 fps moeten zijn is eigenlijk niet iets van alleen de laatste tijd. Op oudere generaties, de PlayStation 1 of Nintendo 64, had je ook games met verschillende framerates. Sommige games konden een verschrikkelijke 14 tot 24 fps hebben, terwijl er ook games waren die fluitend de 60 fps haalden. Game technologie was toen ook anders door de andere soort techniek wat heerste in de tv’s. In Europa had je PAL, waarbij 50Hz zat verwerkt in de tv’s terwijl je in Amerika NTSC had, die een refresh rate van 60Hz kende. In sommige games kon je het verschil duidelijk merken tussen PAL- en NTSC-versies.

Een leuk voorbeeld is Tekken. De Europese versie was simpelweg erg traag omdat de bewegingen en het game tempo geoptimaliseerd waren voor PAL tv’s die 50Hz waren. De NTSC-versie was iets sneller in zijn gameplay omdat de 60Hz ervoor zorgde dat de game op een hogere aantal frames per seconde draaide. Zo zijn er meerdere PlayStation 1 games die, doordat ze PAL zijn, trager waren in hun gameplay dan de NTSC Amerikaanse tegenhanger. Het verschil in gameplay is dan ook een factor wat we tegenwoordig nog steeds hebben als het gaat om de framerate in games gaat.

30 fps graphical fidelity of 60 fps performance

Want om nu even naar het heden te kijken komen wij bij een discussie uit waar er veel verdeeldheid heerst. Willen wij games in 30 fps spelen of begint er een noodzaak te komen dat 60 fps de standaard hoort te zijn? Performance is namelijk wat het onderwerp is in deze discussie en niet elke gamer hoeft dit per se te prefereren. Bij veel soorten games wil een gamer gewoon genieten van de content en zou de grafische aspecten van een game dan graag zo mooi mogelijk willen zien. Hier komt veel bij kijken en resolutie draagt hier al gauw aan bij. Tegenwoordig heb je de 4K tv dat je wel als de nieuwe standaard resolutie mag gaan beschouwen, dus om een zo correct mogelijke weergave te hebben van een game op je tv, wil je dat deze ook op 4K gerendered wordt.

Een game op een hoge resolutie renderen is ontzettend zwaar, zwaarder dan je soms zou verwachten, wat heftig is voor de performance. Wil je de meest mooie presentaties realiseren, dan is de keuze voor ontwikkelaars om een game op 30 fps te laten draaien al snel gemaakt. Dit zodat de resolutie daarmee zo hoog mogelijk kan zijn. Want inboeten op 30 fps is onacceptabel, gezien alles onder de 30 fps als oncomfortabel of storend wordt ervaren. Aan de andere kant heb je de mogelijkheid ook om een game zo smooth mogelijk te laten draaien, maar daar heb je de extra frames toch echt voor nodig.

Het zit namelijk zo, bij competitieve games kunnen millisecondes het verschil maken tussen winnen of verliezen. Bij elke vorm van actie moet je reactie zo min mogelijk belemmerd worden. Dit betekent dat als je een game hebt met torenhoge frames per seconde, je binnen die ene seconde zoveel aantal beeldjes de ruimte hebt om een handeling uit te voeren. Om het in perspectief te zetten: als jij een shooter speelt op 30 fps heb je een minder aantal frames en daardoor een beperkt aantal momenten om een schot te lossen tegenover iemand die 60 fps of zelfs 240 fps heeft.

Met deze redenen kunnen gamers dus de voorkeur geven aan iets mindere graphical fidelity, maar daarmee meer fps in hun game realiseren. Dit is ook waar de volgende generatie erg veel aandacht aan zal besteden en we zagen ook met de huidige generatie al dat steeds meer ontwikkelaars de keuze aan de gamer geven hoe zij een game willen ervaren. Wil je dus grafische pracht en praal, dan kies je voor een uitgesproken game optie die de grafische kwaliteit er zoveel mogelijk uitperst. Maar wil je via je vingers de botermalse ervaring van reactie en actie hebben, dan streef je ernaar om zoveel mogelijk frames op je tv te zien.

New kid around the block, 120 fps in de huiskamer

Alles hoger dan 60 fps is eigenlijk heel raar voor tv’s. Het is ook echt iets nieuws. Zoals we eerder al aangaven, in Amerika waren tv’s NTSC, wat inhield dat ze 60Hz waren. De refresh rate die tot dat aangegeven getal ook het maximaal aantal frames kon tonen. Wilde je meer frames dan 60 per seconde hebben, dan was je gauw aangewezen om op de pc te gaan gamen en te investeren in een monitor die dit ondersteunde. Ook hier zijn stappen gezet, want de combinatie van 1440p met een refresh rate van 240Hz wordt steeds meer de norm. Gezien monitoren volledig op performance gemaakt worden, is het niet gek dat het qua visuele presentatie minder is dan een tv. De performance zal altijd de meeste aandacht krijgen, de rest komt later. Een 120Hz tv is dan ook iets wat de volgende generatie via de games probeert te ondersteunen. Je kan het eigenlijk al raden, maar om dit in een game te realiseren gaat daar veel op ingeleverd worden aan grafische kwaliteit.

Hierin vragen wij ons ook een beetje af wat precies de toegevoegde waarde is van 120 fps in de huiskamer. Natuurlijk, het ziet er geweldig uit, maar voel je dit eigenlijk wel? Achter de pc speel je met een muis en toetsenbord en vooral de muis is eigenlijk een ontzettend accuraat instrument. Sterker nog, om zoveel mogelijk precisie te krijgen proberen competitieve pc-gamers een zo hoog mogelijk framerate te behalen met dure pc set-ups. Het wil namelijk niet zeggen dat als een monitor een maximale refresh rate heeft van bijvoorbeeld 144Hz, je van meer fps geen profijt kan hebben. De extra fps output van een game zal je dus nog steeds meer ruimte bieden om te kunnen reageren. Meer dan de gemiddelde console controllers die toch wat minder precieze tooltjes bevat dan een muis. Je voelt ook vrij weinig verschil in smoothness via een controller in vergelijking met hetgeen je aan verschil voelt met een muis. Verschil is er zeker, maar is dat het ook echt waard om zoveel grafische pracht op in te leveren?

Geef altijd een keuze

Elke gamer wil iets anders: 30fps, 60fps of 120fps. Voor elk van de opties valt wel wat te zeggen. Het is wel zo dat hoe meer frames per seconde een game heeft, hoe responsiever en beter dit aanvoelt in de gameplay ervaring. Toch snappen we ook dat games een vorm van kunst zijn en dat genoeg ontwikkelaars ook de technische voorstelling zo mooi mogelijk willen pushen, waardoor er dan maar wat op de framerate ingeleverd wordt. Uiteindelijk hangt het af van wat voor soort gamer je bent en wat je zelf dus prettig vindt om in je game te zien. Zolang de ontwikkelaars maar een keuze geven aan de gamer, mogen we met de volgende generatie mooi presterende games verwachten. Althans dat hopen we.