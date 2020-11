Ieder deel in de Call of Duty franchise heeft een eigen progressiesysteem. Vaak werden er op dit gebied subtiele aanpassingen gedaan met nieuwe releases, maar vorig jaar waren de veranderingen groter. Zo kent Call of Duty: Modern Warfare geen traditioneel Prestigesysteem, maar seizoenslevels. Met Call of Duty: Black Ops Cold War, het aankomende deel dat over enkele dagen verschijnt, gaat het progressiesysteem weer flink op de schop, wat ook invloed heeft voor andere games in de serie.

Treyarch introduceert met Call of Duty: Black Ops Cold War namelijk een geheel nieuw progressiesysteem, genaamd ‘Seasonal Prestige’. Het lijkt op een combinatie van het prestigesysteem dat we kennen en de seizoenslevels. Je begint met een traditioneel Military Rank systeem, met levels 1 tot en met 55. In de verschillende seizoenen werk je aan je seizoenslevel en om de 50 seizoenslevels bereik je een nieuw Prestigelevel. Dit is in totaal goed voor ruim 25 Prestiges in alle seizoenen die komen gaan. Alle Create-a-Class content blijft gewoon beschikbaar tijdens het levelen in de seizoenen en het bereiken van nieuwe Prestiges levert je diverse beloningen op.

Een belangrijk detail is dat het nieuwe progressiesysteem van Call of Duty: Black Ops Cold War ook gedeeld zal worden met Call of Duty: Modern Warfare en Warzone. Het systeem wordt in de twee laatstgenoemde games geïntroduceerd wanneer seizoen 1 van Black Ops Cold War in december begint. Een gedeeld systeem tussen de drie titels betekent ook dat je in de drie games voortgang kunt boeken in één en dezelfde Battle Pass. Zo kun je bijvoorbeeld ook nieuwe content voor Black Ops Cold War en Warzone vrijspelen door Modern Warfare te spelen.