Als onderdeel van de exclusiviteitsdeal tussen Sony en Activision, krijgen spelers van Call of Duty: Black Ops Cold War enkele speciale extra’s. Zo werd onlangs al de modus Zombies Onslaught onthuld, die een jaar lang exclusief is voor spelers op de PlayStation 5 en PlayStation 4. Daar blijkt het echter niet op te houden wat betreft de voordelen.

Via het PlayStation Blog heeft Activision namelijk nog vier extra voordelen aangekondigd voor degenen die Call of Duty: Black Ops Cold War straks gaan spelen op de PS5 en PS4. Zo beschikken spelers op Sony’s consoles over twee extra Create-a-Class loadout slots en krijgen ze vijf extra Tier Skips wanneer ze de Battle Pass bundels aanschaffen. Ook zal er voor PlayStation spelers iedere maand een dubbel XP event van 24 uur plaatsvinden. Tot slot krijg je op de PS5 en PS4 altijd 25% extra wapen XP wanneer je met één of meerdere vrienden in een party speelt, zelfs als je met iemand op een ander platform via cross-play speelt.

De onderstaande trailer zet kort nog alle voordelen voor spelers op de PlayStation 5 en PlayStation 4 op een rij. Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor de PlayStation 4 en op 19 november gelijktijdig met de PlayStation 5.