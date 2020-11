We spelen allemaal weleens een keer online en hoe vaker je dat doet, hoe meer je in aanraking komt met minder aangename types. Sony heeft daar genoeg van en introduceert met de PlayStation 5 het zogenoemde Accolades systeem. Hiermee kun je mensen, tegen wie je speelt, met prijzen belonen. Zo kun je prijzen geven voor Behulpzaamheid, Vriendelijkheid en Sportiviteit. Dat kan onder je eigen naam of anoniem. De prijzen komen vervolgens op de profielpagina van de desbetreffende speler te staan.

Dankzij GameSpot weten we nu dat je maar één prijs per multiplayer wedstrijd kunt uitdelen. Die persoon mag niet in je vriendenlijst staan en je bent gelimiteerd tot één prijs per etmaal. Het valt nog te bezien hoe dit in de praktijk uitpakt, maar tot dusver is gebleken dat rapporteren de situatie niet verbeterd. Wellicht brengt positieve aanmoediging om vriendelijker te zijn wel wat teweeg, maar waarschijnlijk blijven schreeuwerige pubers je moeder beledigen.