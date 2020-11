Waarschijnlijk heb je zoals vele anderen nog geen PlayStation 5 kunnen bemachtigen. Als dat het geval is en je bent fan van Spider-Man, dan kun je nu opgelucht ademhalen. We wisten al dat Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ook naar de PlayStation 4 komt, maar de vraag was dan wel hoeveel er op grafisch gebied ingeleverd moest worden? De onderstaande video van Hardcore Gamer laat een goede vergelijking tussen beide versies zien.

Je kunt zeggen wat je wilt, maar ook op de PlayStation 4 ziet Marvel’s Spider-Man: Miles Morales er erg goed uit. Uiteraard is de belichting wel minder en heeft de omgeving een downgrade gehad, maar we hebben niets te klagen. Daarnaast kun je de game gratis upgraden naar de PlayStation 5 versie zodra de console eindelijk weer ergens op voorraad is. Twijfel je nog over de game? Lees dan Roy zijn Marvel’s Spider-Man: Miles Morales review op de site.