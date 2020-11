Watch Dogs: Legion verscheen eind vorige maand voor de huidige generatie consoles en komt deze maand ook uit voor de next-gen consoles. Er is ook een Season Pass verkrijgbaar voor dit nieuwste deel en hiermee krijg je ook toegang tot Watch Dogs Complete Edition, wat een bundel van de eerste game en alle DLC is.

Deze heruitgave van het eerste deel is al een tijdje verkrijgbaar voor de huidige consoles, maar het heeft er nu alle schijn van dat Ubisoft ook een next-gen versie van Watch Dogs Complete Edition gaat uitbrengen. De Entertainment Software Rating Board (ESRB) heeft de rating van de game namelijk van een update voorzien, waarna nu ook de PlayStation 5 en Xbox Series X|S als platformen genoemd staan.

Ubisoft heeft nog niks gemeld over een next-gen versie van Watch Dogs Complete Edition, maar nu deze is opgedoken bij de ESRB lijkt het een kwestie van tijd totdat we er meer over horen. Dan zal ongetwijfeld ook duidelijk worden of de game op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S nog bepaalde verbeteringen gaat krijgen.