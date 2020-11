Vanaf morgen kunnen we op de PlayStation 4 aan de slag met het nieuwste deel in de Assassin’s Creed-franchise, volgende week gevolgd door de PS5-release. We hebben het natuurlijk over Assassin’s Creed: Valhalla, een game die ons meeneemt naar het tijdperk van de Vikingen. Nu de release zo dichtbij is, heeft Ubisoft nog wat nuttige informatie over de game bekendgemaakt.

Zo is allereerst de bestandsgrootte van de verschillende versies van de game gedeeld. Assassin’s Creed: Valhalla neemt op de PlayStation 5 net zoveel schijfruimte in beslag als op de PlayStation 4, namelijk 45 GB. Vergeleken met sommige andere releases – en zeker ook gezien de omvang van de game – is dat niet verkeerd. Assassin’s Creed: Valhalla zal ook niet meteen een ontzettend groot deel van de opslagruimte van de PS5 opslokken.

Assassin’s Creed: Valhalla krijgt niet geheel verrassend ook een day-one patch en daarvan heeft Ubisoft nu ook meer details bekendgemaakt. Update 1.0.2 voert nog wat last-minute verbeteringen door en voegt bijvoorbeeld de Codex toe, zoals de Animus Database in het aankomende deel wordt genoemd. Alle details lees je hieronder.