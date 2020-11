Het lijkt erop dat er één grote verliezer zal zijn bij de komst van de nieuwe generatie consoles: onze portemonnees. We weten inmiddels al dat verschillende grote next-gen titels, waaronder de Demon’s Souls Remake, duurder zullen zijn dan de gebruikelijke standaardprijs van games uit de huidige generatie. Welke games dan precies duurder zullen worden, dat kunnen we momenteel nog niet met zekerheid zeggen. EA trouwens ook niet.

Tijdens een recente conferentie werd aan Blake Jorgensen van EA gevraagd hoe de uitgever tegenover een prijsverhoging voor next-gen games staat. Het antwoord dat we kregen was niet echt veelzeggend:

“I don’t really want to weigh in on that yet. We’ve always said games are getting more expensive [to develop]. The experience is getting deeper. The time that people are playing games is getting longer. One might argue that that might require a higher price point over time, but we’ll address that as we get closer to more games coming into the next-gen console transition.”