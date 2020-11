De nieuwste game in de langlopende Assassin’s Creed franchise is bijna onder ons, dus bereid je alvast voor op een heus geschiedkundig spektakel. Dat spektakel zal er zelfs nog mooier uitzien op next-gen consoles, maar daarop is het nog wat langer wachten. Toch kunnen we, via een nieuwe video, al even kijken naar hoe de game er zal uitzien in zijn volle next-gen glorie.

De gameplay zelf is opgenomen via een Xbox Series X console en toont ons verschillende aspecten van de game. We zien Eivor rondlopen in de prachtige open wereld, gevechten aangaan door middel van zogenaamde ‘Raids’ en een baasgevecht. De video zoomt ten slotte ook even in op een erg speciaal gebied in de game. Als je echter geen spoilers wilt over wat dit gebied inhoudt, stop je het best met kijken vanaf 7 minuut 45.

Assassin’s Creed: Valhalla verschijnt morgen voor de PS4. Een next-gen versie volgt bij ons op 19 november.