Ubisoft heeft de details bekendgemaakt van de laatste update voor Rainbow Six Siege in het vijfde jaar van de game. Naar verwachting gaat Operation: Neon Dawn in december van start en met de start mogen spelers een nieuwe Operator verwachten, een map rework en nog wat andere aanpassingen.

De nieuwe Operator heet Aruni en zij komt uit Thailand. Zij voegt zich bij de Defenders met als gadget de ‘Surya Gate’. Hiermee kan ze deuren, ramen en meer voorzien van lasers die alle andere gadgets vernietigen. Spelers die er doorheen lopen zullen brandwonden oplopen wat terug te zien is in de health. Attackers, althans.

Defenders zijn veilig voor de Surya Gate, waardoor het geen belemmering vormt. Mocht er iets door de Surya Gate gaan, dan zal deze gadget moeten opladen, dus het is tijdelijk uit te schakelen. Helemaal vernietigen is echter niet mogelijk.

Tot slot komt Aruni met een Mk14 EBR en de P10 Roni smg in de primaire slot, met de PRB92 als secundair wapen. Verder heeft ze de keuze uit prikkeldraad of proximity alarms en omdat ze over een bionisch arm beschikt kan ze gaten in breekbare muren slaan.

De map die deze keer van een nieuwe lik verf wordt voorzien is Skyscraper. In plaats van deze map grondig opnieuw op te bouwen gaat het nu om verbeteringen die zijn toegepast en dat op basis van community feedback. Verschillende balkons zijn weggehaald of elders geplaatst, spelers kunnen het dak op en sommige toegangen zijn eveneens verplaatst of weggehaald.

Andere aanpassingen zien we terug bij Hibana, Echo en Jäger. De X-KAIROS van Hibana kan nu twee, vier of zes projectielen afvuren in plaats van de standaard zes, waardoor je nu drie luiken kunt openen in plaats van twee. De Yokai van Echo zal niet langer onzichtbaar zijn en de ADS van Jäger heeft nu onbeperkte ladingen in plaats van twee, maar dit komt wel met een cooldown van 10 seconden.

Meer weten? Check de video’s hieronder.