GTA V zal binnenkort een upgrade krijgen voor de PlayStation 5. Zo zal de titel op drie achtereenvolgende consoles zijn opwachting maken. En waarom ook niet? Het vijfde deel in de Grand Theft Auto franchise blijft bijzonder vlot over de toonbank gaan; Rockstar verkocht sinds de oorspronkelijke release in 2013 reeds meer dan 135 miljoen exemplaren.

Op de kwartaalcijfers van Take Two Interactive voor juli, augustus en september springt GTA V dan ook duidelijk in het oog. Ook relatieve nieuwkomer Red Dead Redemption 2 bleek een uitblinker. Het westernepos is in zijn korte levensduur van twee jaar namelijk al 34 miljoen keer langs de kassa gepasseerd. Eveneens een cijfer om U tegen te zeggen.

Of hoe Rockstar nog maar eens Take-Two’s kip met de gouden eieren blijkt te zijn. Wij kijken al uit naar wat de studio in de toekomst nog zoal op ons bord zal gooien.