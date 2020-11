Special | De PS5-lancering is het perfecte moment voor een nieuwe televisie – De laatste keer dat een consolelancering een gigantische run op nieuwe televisies veroorzaakte, was ten tijde van de PlayStation 3 en Xbox 360. De generatie daarvoor speelden we spellen nog in 480p – oftewel Standard Definition (SD). Graphics waren nog niet zó gedetailleerd dat een hogere resolutie echt nodig was. Inmiddels zijn we zo’n vijftien jaar verder. Er is dan ook een goede kans dat als je rond de tijd van de PS3-lancering een nieuwe tv hebt gekocht, je die nog steeds trouw hebt staan pruttelen. Natuurlijk kun je daar straks je spiksplinternieuwe PlayStation 5 op aansluiten, maar je loopt dan wel het een en ander mis. Nee, wil je het onderste uit de kan halen en écht weggeblazen worden door die nieuwe console, dan is een 4K-televisie een noodzakelijke aankoop.

De komst van de 4K-consoles

Sony heeft gamers de afgelopen jaren al een voorproefje gegeven met de PlayStation 4 Pro. Met die console was het al mogelijk om games in 4K met HDR af te spelen – althans, games die daar geschikt voor zijn. Veel uitgevers brachten op of na de lancering van de PS4 Pro dan ook verschillende updates uit. Misschien heb je in de tussentijd ook wel een PS4 Pro gehaald en ben je al verleid om een 4K-televisie aan te schaffen, maar mocht je toch de boot af hebben gehouden, dan is met de komst van de PS5 de tijd nu echt rijp.

In verschillende artikelen hebben wij extra aandacht gegeven aan de verschillende nieuwe current-gen functies en features die de nieuwe consoles kunnen ondersteunen. Een daarvan is ray tracing, maar ook hoge framerates gaan een belangrijke rol spelen. In dit artikel kijken we dus ook naar de 4K tv’s, waarbij dus de hoge resolutie onder andere centraal staat. Alle elementen bij elkaar zorgt er toch voor dat een nieuwe tv van belang kan zijn, maar welke moet je nu nemen?

Welke 4K-televisie?

Goed, er moet dus een 4K tv in huis komen om de PlayStation 5 ten volle te benutten en de komende generatie echt weggeblazen te worden. Maar welke televisie haal je dan? Alle grote merken – Sony, Samsung en Panasonic – hebben wel geschikte televisies. Je hoeft natuurlijk niet per se voor het duurste te gaan. In de basis is een 4K tv van elke prijsklasse al een aanrader, zodat je de scherpte kunt zien van de next-gen games en daarmee de meeste details. Onze voorkeur geniet echter wel de high-end 4K tv’s die het onderste uit de kan zal halen van de nieuwe current-gen consoles. Van OLED ben ik het meeste onder de indruk qua visuele presentatie, zeker voor games. Verschillende bedrijven bieden OLED tv’s aan en wat zij gemeen hebben is dat het OLED-scherm afkomstig is van een specifiek bedrijf, omdat zij er patent op hebben. Wat ons betreft zit je met dit merk en in het bijzonder met één model meteen geramd: de LG CX (of het nagenoeg gelijke model van vorig jaar, de LG C9 mocht je deze nog ergens kunnen vinden).

Dit is een zogenaamde OLED-televisie. Een OLED-tv bestaat uit allemaal kleine organische licht-emitterende diodes, waar ook de afkorting vandaan komt, die licht geven wanneer ze een elektrische schok krijgen. Omdat de diodes elk onafhankelijk opereren krijg je een hele precieze vorm van kleurweergave, wat ervoor zorgt dat je contrasten erg hoog zijn. Vooral de zwartwaarden van deze soort televisies zijn extreem goed: zwart is ook écht zwart, terwijl bij andere typen 4K-televisies (zoals LCD of QLED) bepaalde objecten soms niet perfect zwart weergegeven worden. Dit komt omdat de pixels op een OLED simpelweg uitstaan, wanneer ze een zwarte kleur moeten weergeven.

De CX en C9 hebben nog een ander groot voordeel: ze hebben HDMI 2.1-ingangen. De meeste televisies (en ja, ook de meeste 4K-tv’s) hebben HDMI 2.0-ingangen waarmee je je console verbindt, maar de LG CX en C9 hebben dus 2.1. Dit zorgt ervoor dat beelden nog sneller ververst kunnen worden, en maakt – in spellen die het ondersteunen – 120 frames per seconde mogelijk. Het resultaat is dat het spel nóg soepeler beweegt, en dat kijkt en speelt gewoonweg fijner. De PS5 wordt geleverd met een prima HDMI 2.1-kabel die dit mogelijk maakt.

Het enige nadeel van OLED-technologie, is dat je enigszins kans op burn-in hebt. Door vele honderden uren achter elkaar hetzelfde spel met dezelfde levensbalkjes of radars op het scherm af te spelen, of bijvoorbeeld constant het YouTube-logo bovenin het scherm weer te geven, heb je kans dat er een soort schaduw van deze objecten voor altijd op het scherm zichtbaar blijft. Dit komt omdat die specifieke pixels dan vaker zijn gebruikt dan andere pixels. De kans op burn-in wordt tegenwoordig echter steeds kleiner – de CX en C9 hebben een aantal handige preventie-opties om dit tegen te gaan, en het advies is dan ook die aan te laten staan. Daarbij is LG negen van de tien keer de slechtste niet en komen ze indien nodig je scherm vervangen.

Mocht je dat kleine risico toch te eng vinden, dan kun je je meer dan prima vermaken met de Samsung Q80T QLED of de Sony Bravia XH9005 – beide 4k-televisies mét die belangrijke HDMI 2.1-poorten. Een groot voordeel van QLED is dat de helderheid ontzettend hoog kan. Mocht je de ingetogen helderheid en de zeer diepe contrasten niet op prijs stellen van een OLED, dan kan een QLED van Samsung een mooi alternatief zijn. Sony heeft ook OLED-tv’s maar zoals eerder gezegd hebben zij eigenlijk dezelfde OLED-panelen waar LG met de uitvoering simpelweg beter in is. Sony heeft daarnaast nog de LCD tv’s (eigenlijk elk merk wel), die streven naar een presentatie die qua kleur erg natuurlijk en minder in-your-face is dan die bij een QLED of OLED.

Er zijn inmiddels ook al extreem prijzige 8K-televisies op de markt, maar dit is de komende jaren écht nog een onnodige aankoop. De reden hiervoor is dat er simpelweg te weinig content voor is. Deze tv’s zijn overigens ook erg groot, omdat de grote hoeveelheid pixels die 8K heeft, het beste tot hun recht komen op formaten die eigenlijk niet in een gemiddelde huiskamer passen. Leuk om te weten dat het er is, ook HDMI 2.1 ondersteund het, maar voor de consument niet relevant.

Dit is hét moment om over te stappen

Hopelijk heeft dit artikel je – indien het nodig was natuurlijk – iets meer wegwijs gemaakt in de wondere wereld van televisies die geschikt zijn voor gaming. Het is natuurlijk niet verplicht om een 4K-televisie te hebben staan: je PlayStation 5 draait ook prima op een wat minder nieuwe of capabele tv. Maar net als dat je een Full HD-tv nodig had om de volle potentie van de PlayStation 3 te benutten, is een 4K-tv ook wel broodnodig wil je het onderste uit de kan halen van de PS5. Het is een flinke investering, maar eentje waar je ongetwijfeld enorm van gaat genieten. Tijd om jezelf dus eens te trakteren!