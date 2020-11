Remote play is al jaren een vast onderdeel van de PlayStation en deze technologie gaat Sony ook met de next-gen console gebruiken. Sinds vandaag maken mensen melding van het verschijnen van een Remote play op de PlayStation 4, met als doel een verbinding te leggen met de PlayStation 5.

Deze applicatie is verschenen zonder firmware update, dus je hoeft er niets voor te doen. Via deze app is het mogelijk om PS5 content naar je PS4 te streamen, bijvoorbeeld als je in een andere kamer zit waar je de PS4 nog hebt aangesloten.

Dezelfde applicatie werkt ook andersom, zo kun je Remote play vanaf de PS5 ook op een andere PS5 of PS4 gebruiken. Mocht je deze app nog niet in het PlayStation menu zien, dan zal het een dezer dagen vanzelf moeten verschijnen, gezien Sony dit ogenschijnlijk gefaseerd pusht.