De Demon’s Souls Remake is een van de launchgames voor de PlayStation 5 en hoewel we nog tot volgende week donderdag moeten wachten, zijn de Trophies al online gezet op het PlayStation Network en dat levert zoals gebruikelijk een mooi overzicht op.

Hieronder op een rijtje alle Trophies die je in de remake kunt verzamelen en hoewel de game per definitie met een uitdaging komt, is het voor fanatieke spelers niet al te ingewikkeld om de platinum Trophy te bemachtigen. Bij dezen alvast succes!

Platinum

Slayer of Trophies

-All Trophies Obtained

Goud

Seekest soul power

-Embrace the power of the Old One

Legacy of the Kings

-Obtain the Northern Regalia

Sage’s Trophy

-All Magic Spells Obtained

Saint’s Trophy

-All Miracles Obtained

King of Rings

-All Rings Obtained

Zilver

Return to Form

-Help a player vanquish a boss

Unwelcome Guest

-Vanquish a player as an invader

One Shall Fall

-Vanquish the Tower Knight without killing any archers

Time for Rolling

-Cross the walkway through the Idol’s volleys of arrows

Not Fooled

-Vanquish the Fool’s Idol without hitting any clones

One Shall Stand

-Vanquish Adjudicator without having him fall down

May you be unharmed

-Vanquish Maiden Astraea without killing Garl Vinland

Worthy of the Sword

-Deliver Makoto to Satsuki

One of the few

-Obtain Istarelle

Brons

Phalanx’s Trophy

-Slayer of Demon “Phalanx”

Tower Knight’s Trophy

-Slayer of Demon “Tower Knight”

Penetrator’s Trophy

-Slayer of Demon “Penetrator”

False King’s Trophy

-Slayer of Demon “False King”

Armor Spider’s Trophy

-Slayer of Demon “Armor Spider”

Flamelurker’s Trophy

-Slayer of Demon “Flamelurker”

Dragon God’s Trophy

-Slayer of Demon “Dragon God”

Fool’s Idol’s Trophy

-Slayer of Demon “Fool’s Idol”

Maneater’s Trophy

-Slayer of Demon “Maneater”

Old Monk’s Trophy

-Slayer of the Demon “Old Monk”

Adjudicator’s Trophy

-Slayer of the Demon “Adjudicator”

Old Hero’s Trophy

-Slayer of the Demon “Old Hero”

Storm King’s Trophy

-Slayer of the Demon “Storm King”

Leechmonger’s Trophy

-Slayer of the Demon “Leechmonger”

Dirty Colossus’ Trophy

-Slayer of the Demon “Dirty Colossus”

Maiden Astraea’s Trophy

-Slayer of the Demon “Maiden Astraea”

Brother-in-Arms

-Vanquish Penetrator with Biorr

Fists of Legend

-Vanquish Dragon God with the Hands of God

A Dash of Sage

-Rescue Sage Freke the Visionary

Umbasa

-Rescue Saint Urbain

Road to Possibilities

-Give the Searing Demon Soul to Blacksmith Ed

Witch in the Tower

-Rescue Yuria the Witch