Een van de aspecten waar nieuwere modellen van PlayStation consoles altijd een verbetering zien is de hoeveelheid energie die ze verbruiken. Zo zijn latere PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro modellen zuiniger dan de launchmodellen en vanzelfsprekend valt er in dat kader ook naar de PlayStation 5 te kijken.

Wat dat betreft hebben we goed nieuws, want de PlayStation 5 blijkt een stuk energiezuiniger te zijn dan de PlayStation 4 Pro. Dit meldt Eurogamer.net op basis van een technische analyse waaruit is gebleken dat de PlayStation 5 1.3 Watt gebruikt in de rustmodus waarbij alle features ingeschakeld zijn. Dit is een reductie ten opzichte van de PS4 Pro die in dezelfde modus 5 Watt gebruikt.

Als je een game op de achtergrond gaat downloaden neemt het verbruik toe naar 36W, daar waar de PS4 Pro rond de 50W zit. In het hoofdmenu gebruikt de PS5 zonder applicaties aan te zetten 47W tegenover 63W van de PS4 Pro en het spelen van Shadow of the Tomb Raider via backwards compatibility verbruikt 107W tegenover 147W.

In veel gebruiksopties is de PlayStation 5 dus zuiniger, maar dat is niet 100% zo. Als je next-gen games gaat spelen neemt het verbruik juist wat toe. Zo piekte Spider-Man: Miles Morales op de PlayStation 5 op 203W tijdens een intens moment daar waar God of War op de PS4 Pro rond de 177 piekte.

Desalniettemin is de PlayStation 5 in algemene zin zuiniger dan de PS4 en dat is altijd goed nieuws, het scheelt immers iets op je energierekening.