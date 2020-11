Samen met de PlayStation 5 brengt Sony verschillende first-party titels uit, maar dat is natuurlijk lang niet alles wat ze in ontwikkeling hebben. Zo zitten Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7 en meer in de pijplijn, maar wanneer de games uitkomen is nog niet bekend.

Helaas heeft Sony geen concrete releasedata van deze titels bekendgemaakt, maar een nieuwe PlayStation 5 commercial geeft wel wat meer zicht op de periode. Zo is het de bedoeling dat Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart en Returnal in de eerste helft van 2021 uitkomen.

Horizon: Forbidden West laat iets langer op zich wachten, die zal vooralsnog in de tweede helft van 2021 uitkomen. Mogelijk dat dit de Triple-A release van Sony voor het najaar van 2021 is. Buiten dat is de commercial schitterend, dus check die zeker even.