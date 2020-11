Aanstaande donderdag verschijnt Spider-Man: Miles Morales in Noord-Amerika samen met de PlayStation 5 en volgende week donderdag zijn we hier in Europa aan de beurt. Inmiddels hebben we het nodige van de game gezien en uit onze review blijkt dat het zeker een vermakelijk avontuur is.

Bij een release als deze mag een launch trailer uiteraard niet uitblijven en die is nu door Sony en Insomniac Games online gezet. Veel woorden hoeven we er niet aan vuil te maken, check de mooie trailer hieronder waaruit blijkt dat Miles Morales er echt helemaal klaar voor is.