Sinds vandaag ligt de nieuwste telg in de Assassin’s Creed reeks – Valhalla – in de winkels. Gisteren kon Simon in zijn review al vertellen wat hij van de game dacht en andere critici hebben natuurlijk ook hun scores kunnen geven.

Assassin’s Creed: Valhalla lijkt op Metacritic mooie scores binnen te halen, de game staat op het moment van schrijven genoteerd met een gemiddelde van een 8.2. Daily Star deelt zelfs de volle 10.0 uit, waar Game Revolution dan minder te spreken is over de viking titel. Zij geven de enige onvoldoende met een 5.0.

Bekijk hieronder het volledige overzicht van de cijfers: