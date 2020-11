De PlayStation 5 valt niet alleen op door zijn vormgeving, maar ook door de overwegend witte kleur. Dit geldt natuurlijk ook voor de DualSense, waarover velen al hebben aangegeven dat ze een zwarte variant prefereren. Dat zit er bij launch niet in, maar uitgesloten is een komst allerminst. Sony heeft namelijk laten weten dat hier verandering in zal komen, op termijn althans.

Op het PlayStation Blog zijn verschillende vragen over de PlayStation 5 voorzien van een antwoord en één daarvan is de vraag of de DualSense ook in het zwart of in andere kleuren kan worden aangeschaft. Sony laat weten dat tijdens de lancering alleen de witte beschikbaar zal zijn, maar dat in de toekomst meer kleuren op stapel staan. Helaas wordt niet aangegeven wanneer dit zal gebeuren.