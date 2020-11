In een post op hun website heeft Rockstar uitgelegd hoe de PlayStation 4 versies van GTA V en Red Dead Redemption 2 gaan werken op de PlayStation 5. Dit zijn ongetwijfeld twee van de grootste games van de afgelopen generatie en de ontwikkelaar heeft gemeld dat beide games “gewoon” te spelen zijn op de nieuwe console.

In het geval van een digitale versie kun je die vanaf launch meteen downloaden en spelen, of overzetten middels één van de migratie-tools (draadloos of via een LAN kabel). Dit geldt overigens ook voor je save files, die kun je meenemen door bijvoorbeeld je cloud saves aan te zetten of met een USB-drive. Rockstar rept echter geen woord over eventuele verbeteringen in de framerates of hogere resoluties, wacht hiervoor een video van bijvoorbeeld Digital Foundry even af.

Tevens zal je voortgang in Red Dead Online en GTA Online meegenomen worden, mits je hetzelfde PlayStation Network account gaat gebruiken op je nieuwe console. Ten slotte meldt Rockstar nog dat L.A. Noire (inclusief L.A. Noire: The VR Case Files) en de onderstaande digitale PS2-games ook te spelen zijn op de PS5: