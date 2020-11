The Avengers van Marvel is een zeer bekende franchise, dus het was logisch dat Square Enix veel van de game had verwacht die afgelopen september uitkwam. Deze verwachtingen zijn alleen niet ingelost zo blijkt nu.

Square Enix heeft zijn financiële cijfers bekendgemaakt van de eerste helft van dit fiscale jaar. Hierin kwam Marvel’s Avengers ook aan bod en volgens het Japanse bedrijf zijn de verkoopcijfers tegengevallen. Zij gingen hier niet over in detail, maar volgens analist Dave Gibson heeft de game maar 60 procent verkocht van de verwachte aantallen. Er zijn volgens hem 3 miljoen exemplaren over de toonbank gegaan voor een titel die $100 miljoen heeft gekost.

Marvel’s Avengers moet dus meer verkopen en een manier om dat te doen is met de next-gen upgrade. Het was de bedoeling dat deze upgrade met de lancering van de Xbox Series X|S en PlayStation 5 beschikbaar zou zijn, maar deze is uitgesteld naar volgend jaar.