Onlangs kwam Sony met het bericht dat je PlayStation 5 games niet op een externe harde schijf kunt opslaan, waarvoor ze best wel wat kritiek te verduren kregen. Dit is natuurlijk tot bepaalde hoogte te begrijpen, omdat je daarmee misschien ook de verwachting wekt dat je games vanaf zo’n externe harde schijf kunt spelen, wat simpelweg niet mogelijk is omdat PlayStation 5 titels gemaakt worden voor de interne SSD.

Dan zou het echter nog wel mogelijk moeten zijn om PlayStation 5 titels op te slaan op een externe schijf in het geval je ruimte vrij wilt maken op de interne schijf voor een andere titel. Zo hoef je later slechts de game over te zetten in plaats van opnieuw te installeren, met alle gevolgen en downloads van dien. Sony lijkt gehoor te hebben gegeven aan alle kritiek, want in een nieuw bericht op het PlayStation Blog geeft het Japanse bedrijf aan dit in de toekomst toch mogelijk te gaan maken.

“Can I store or play PS5 games from a USB drive? No, players cannot transfer PS5 games to a USB drive. PS5 games must be stored on the console’s internal ultra-high speed SSD for gameplay. Explorations for allowing players to store (but not play) PS5 games on a USB drive in a future update are underway.”

Hier willen we nog wel als kleine nuance geven dat Sony niet ronduit zegt dat deze functionaliteit onderweg is, maar dat ze dit gaan verkennen om het eventueel op een later punt in de toekomst – via een firmware update – mogelijk te maken.