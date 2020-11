Er zijn verschillende games die een launchtitel zijn voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De digitale versie van Devil May Cry 5: Special Edition is er hier één van. De next-gen consoles van Microsoft komen vandaag uit en dus is er een lanceringstrailer verschenen van de speciale editie van DMC5.

Normaal zijn launch trailers vrij kort, maar dat is nu wel anders. De video van Devil May Cry 5: Special Edition duurt bijna vijf minuten lang en geeft je een goed idee van wat je van dit spel kunt verwachten. Je kunt de trailer hieronder bekijken.