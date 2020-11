Spider-Man: Miles Morales is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 in Noord-Amerika, maar voordat gamers ermee aan de slag kunnen moeten ze eerst even een day-one patch downloaden.

Deze patch zal ook bij de Europese release beschikbaar zijn en hoewel die nog een week op zich laat wachten, hebben we wel al alle details voor je. Zie het overzicht hieronder, waaruit blijkt dat de patch de nodige finishing touches aanbrengt en het qua features hier en daar optimaliseert.