WipEout was vroeger een van de succesvolle franchises van PlayStation, maar door verschillende redenen is deze reeks naar de achtergrond geschoven. Toch doet WipEout weer de kop opsteken, alleen niet op de manier waarop de fans graag zouden willen.

Mede-bedenker van WipEout, Nick Burcombe, graphic designer Eddie Wainwright en Briggs Automotive Company hebben de handen ineengeslagen om een ‘one-of-a-kind’ Mono R supercar te maken, die voorzien is van een FEISAR livery.

Dit was een opdracht van een van de eigenaren van de in totaal 30 gemaakte Mono R supercars. Het heeft in totaal tien dagen geduurd voordat de meer dan 400 individuele graphics op de auto zaten en het eindresultaat kan je hieronder checken.