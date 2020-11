Nu de PlayStation 5 in handen is van veel media en influencers zijn de ‘floodgates’ voor content geopend. Ook wij zijn volop bezig met het testen en uitproberen van allerlei zaken en daar zul je binnenkort meer over kunnen lezen.

In de tussentijd is Jackfrags aan de slag gegaan met Call of Duty: Warzone op de PlayStation 5 en hoewel het hier een backwards compatibility versie betreft, valt op hoe scherp de game eruitziet. Ook de textures laden veel vlotter, waardoor de game er op grote afstanden ook sneller goed uitziet.

Tot slot is ook de framerate nog wat stabieler en voor alle details raden we je aan de video even te checken, waarin het goed uitgelegd wordt.