Enige tijd terug werd duidelijk dat de savedata van Spider-Man uit 2018 niet mee te nemen is naar de remaster die voor de PlayStation 5 uitkomt samen met Spider-Man: Miles Morales. Een domper, want dat zou betekenen dat iedereen vanaf nul opnieuw moet beginnen terwijl New Game+ bijvoorbeeld interessanter zou zijn voor degenen die het origineel al uit hebben.

Insomniac Games komt nu echter terug op die eerdere beslissing, want ze hebben aangekondigd te werken aan een update voor de game op de PS4. Deze update zou het mogelijk moeten maken om de savedata te exporteren naar de remaster op de PlayStation 5, waardoor spelers verder kunnen op het punt waar ze gebleven waren.

Deze update komt wel iets later dan de release van de game, vooralsnog staat deze gepland voor rond Thanksgiving (26 november).