De PlayStation 5 zal niet beschikken over een webbrowser daar waar de PlayStation 3 en 4 wel zo’n functionaliteit hadden. Via de FAQ op het PlayStation Blog blijkt dat Sony besloten heeft dat voor de nieuwe console achterwege te laten, waardoor browsen dus geen optie is.

Of een browser echt nodig is op de console is ook een beetje de vraag. Op de voorgaande consoles werkte het vrij omslachtig en met de toevoeging van het kaartjessysteem voor hints in games hebben spelers nu nog meer informatie bij de hand, wat de browser overbodig maakt.

Opvallend is echter wel dat er nog sprake is van een browser in de instellingen, maar het gaat hier om een firmware die pre-release is. Heeft Sony het er last-minute uitgehaald of zit het er op termijn alsnog aan te komen? Indien zo, heb je een browser nodig of is het overbodig?