Afgelopen maandag konden we melden dat Take-Two Interactive Codemasters benaderd had voor een overname. Het aanbod was erg interessant voor de Codies, want zij zouden dit aan hun aandeelhouders voorleggen met het advies het te accepteren. Sneller dan verwacht is de kogel door de kerk, want Codemasters gaat akkoord met het voorstel.

Naar verwachting zal de deal in het eerste kwartaal van 2021 rond zijn en dit kost Take-Two 956 miljoen dollar. Beide partijen zijn erg verheugd met het nieuws, omdat ze van elkaar vinden dat ze een goede aanvulling zijn. Hieronder hetgeen Strauss Zelnick, Take-Two CEO, en voorzitter van Codemasters, Gerhard Florin, te zeggen hebben.

Zelnick: “We are exceedingly pleased to announce this recommended transaction with the Board of Codemasters. Codemasters has a renowned history of creating some of our industry’s most beloved and commercially successful racing franchises, and we believe that their offerings will be highly complementary to our sports portfolio and enhance further our organization’s long-term growth. Moreover, we look forward to welcoming Codemasters’ senior management and development teams into our Take-Two family, and sharing in our vision to deliver the highest quality entertainment experiences and aim to be the most innovative, creative and efficient company in our industry.”

Florin: “With a leading position in sports gaming, the Board of Codemasters firmly believes the Company will benefit from Take-Two’s broad capabilities which will help propel the long term success of Codemasters. In recommending this Offer to shareholders, the Board of Codemasters believes it is in the best interests of all stakeholders in the Company.”