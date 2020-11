Vorig jaar juli heeft Rutger Hauer ons helaas verlaten, maar de acteur – ook wel bekend als Roy Batty in ‘Blade Runner’ – zal ons nog een laatste performance geven in Observer: System Redux. De game is een opgepoetste versie van Observer, dat voor het eerst in 2017 verscheen en zich – net zoals Blade Runner – vestigt in een duister cyberpunkuniversum.

Om je een idee te geven van wat je kunt verwachten, heeft ontwikkelaar Bloober Team een launch trailer vrijgegeven. Observer: System Redux is vanaf 19 november verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Benieuwd wat wij van het origineel vonden? Lees dan hier onze review.