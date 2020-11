We staan op de drempel van een nieuwe generatie consoles en Sony heeft besloten om vanaf de PlayStation 5 een hogere prijs te gaan vragen voor first-party titels. Het had echter niet veel gescheeld of de prijzen waren misschien nog wel hoger uitgevallen.

Dit blijkt uit een nieuw rapport van Bloomberg, waarin staat dat het Japanse bedrijf heeft overwogen om de prijs verder omhoog te gooien om zo de oplopende kosten van AAA-games op te vangen. Volgens het rapport verzochten veel van de leidinggevenden om anoniem te blijven tijdens de gesprekken, omdat ze wisten dat dit besluit lang niet bij iedereen in goede aarde zou vallen.

Het is geen geheim dat de ontwikkeling van games met de jaren flink duurder is geworden. De kosten daarvan kan men tegenwoordig ook opvangen met microtransacties, maar kennelijk overwoog men toch iets verder te gaan dan nu het geval is. Uiteindelijk heeft Sony toch besloten om voor games zoals Demon’s Souls een adviesprijs van $70 te hanteren. In Nederlandse webwinkels zie je echter dat die prijs verschoven is naar ongeveer €74,99.