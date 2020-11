Het heeft even geduurd, maar sinds gisteren kunnen wij ook genieten van Yakuza: Like a Dragon op de PlayStation 4. Om de lancering in het Westen te vieren, is er een trailer vrijgegeven en die kan je onder dit bericht checken.

De Yakuza-serie staat er om bekend dat ze een uiterst serieus verhaal hebben, maar dat je tijdens je avontuur regelmatig vreemde en/of grappige situaties tegenkomt. Dit is niet anders in Like a Dragon. Het enige wat anders is dan eerdere delen is dat het vechten nu turn-based is.

Onze Wim was in ieder geval behoorlijk te spreken over Yakuza: Like a Dragon en gaf de game een bijzonder hoge score.