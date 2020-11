Inmiddels hebben een behoorlijk aantal media outlets en influencers een PlayStation 5 mogen ontvangen van Sony. In de meeste video’s heeft men het er vooral over hoe ontzettend groot de nieuwe console is. Nu blijkt echter dat de eerste schets van de PlayStation 5 nóg groter was dan de uiteindelijke console.

Dit laat ontwerper Yujin Morisawa weten in gesprek met de Washington Post. Volgens Morisawa heeft hij in eerste instantie een grote console geschetst, zonder te weten wat het Engineering team van plan was. Hij moest daarom ook lachen toen hij te horen kreeg dat het eerste ontwerp te groot was en de boel dus moest inkrimpen.

Morisawa was overigens tevreden met de verdeelde reacties over het uiteindelijke ontwerp van de PlayStation 5. De designer houdt er namelijk van om producten te ontwerpen die nieuwe dingen durven te doen. Ook de talloze memes en afbeeldingen die vergelijkingen trekken tussen de PlayStation 5, zoals routers, konden Morisawa bekoren. Hiervoor geeft hij als reden dat het een goede zaak is dat men de PlayStation 5 vergelijkt met bekende producten.