Wij moeten tot volgende week donderdag wachten vooraleer we aan de slag kunnen met de PlayStation 5, maar in Amerika komt de next-gen console morgen al uit. Sony heeft een tweetal sterren uit de Verenigde Staten alvast kennis laten maken met de PS5 en hun reactie is vastgelegd in twee video’s.

De twee Amerikaanse sterren zijn tennisster Naomi Osaka en acteur Michael B Jordan. Dat juist zij zijn uitgekozen is niet zonder reden, want beiden zijn fervente gamers. Wat zij vinden van hun eerste momenten met de PlayStation 5 kan je hieronder bekijken.