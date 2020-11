December lijkt voor CD Projekt RED de “do or die” maand te gaan worden. De afgelopen dagen gonsde het namelijk van de geruchten dat Cyberpunk 2077 ook de datum van 10 december niet zou halen, terwijl de game vlak voor de vorige releasedatum van 19 november ook al met uitstel te maken kreeg.

De geruchten begonnen nadat een scherpe gebruiker op Twitter had gemerkt dat de Poolse studio de releasedatum van 10 december had verwijderd uit de bio van het Cyberpunk 2077 account. Marcin Momot, global community lead van Cyberpunk 2077, was er echter als de kippen bij om die geruchten de kop in te drukken.

Via een bericht op Twitter verwijst hij namelijk naar de banner op het Cyberpunk 2077 account, die nog altijd verwijst naar de datum van 10 december. Hiermee lijkt hij aan te geven dat er geen vuiltje aan de lucht is en dat Cyberpunk 2077 echt op die datum zal verschijnen.

Zo lijkt men toch behoorlijk zeker van hun zaak te zijn, maar we zullen het toch nog even moet afwachten. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat Cyberpunk 2077 met uitstel te kampen heeft, terwijl beloofd was dat het niet zou gebeuren.