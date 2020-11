PlayStation-gebruikers zijn gewend dat de actieknoppen op de controllers voor hun consoles bestaan uit de vier bekende figuren. Hier is met de DualSense dan ook niet van afgestapt, maar er is wel degelijk een verschil. De figuren zijn niet meer voorzien van hun bekende kleuren. Sony’s senior art director, Yujin Morisawa, heeft tegenover The Washington Post laten weten waarom dat zo is.

Morisawa meldt dat het voor de PlayStation 5 de bedoeling was om alles zo simpel mogelijk te houden en meer universeel te maken. Het vierkantje, driehoek, rondje en kruisje laten van zichzelf al goed zien wat voor knop je indrukt. Het heeft geen toegevoegde waarde om deze ook nog een kleur te geven en dus wilde Sony het versimpelen.

“Yes, except for special editions, we’ve always used those colors, For the PlayStation 5, we tried to eliminate what was already there. I wanted to simplify it and make it universal. The shapes themselves already [show] what the button is going to be.”