De tijd vliegt voorbij. Je zou het bijna niet geloven, maar het is inmiddels al een jaar geleden dat Death Stranding, de nieuwste game van Hideo Kojima, in de winkelrekken verscheen. De game wist te imponeren, maar tegelijk ook de meningen erg te verdelen. Toch wist de game een fanbase op te bouwen en een van die fans wilde nu met zijn eigen creatie de verjaardag van Death Stranding vieren.

In ware Death Stranding stijl zien we YouTuber Raxy vredig rondlopen door prachtige natuurgebieden. De Sam Porter Bridges cosplay is on-point en ook de soundtrack past perfect bij de sfeer van de game.

Je kan de video hieronder bekijken. Geniet van de rustgevende beelden en muziek…