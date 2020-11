De NBA 2K-serie wordt elk jaar voorzien van een nieuw deel, waarin telkens wat veranderingen en/of nieuwe features worden doorgevoerd. De laatste jaren werden deze verbeteringen steeds minder zichtbaar. Met de next-gen versie zullen deze verbeteringen echter weer meer dan duidelijk zijn en hierdoor zal de game veel ruimte innemen op de SSD.

De PlayStation 4-versie van NBA 2K21 is al aardig aan de maat met 87GB. Koop je de game voor de PlayStation 5, dan vraagt de game 114,2GB aan ruimte. Dit is onder andere te danken aan de flink verbeterde graphics en aan het feit dat de modus ‘The Neigborhood’ nu een complete stad is.