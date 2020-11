Alhoewel Jim Ryan onlangs nog zei dat het nog erg lang zou duren vooraleer VR echt betekenisvol zal worden, wordt nu toch gehint naar een verbeterde VR-ervaring op de PS5. Hideaki Nishino van Sony sprak onlangs over het onderwerp tijdens een interview.

I believe that […] the PS5 will improve the experience. I would like to expect the PS5 to have a VR experience that is appropriate for the PS5. I can’t comment any further, but I’m looking forward to it.