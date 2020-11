Pretparken zijn dan misschien momenteel gesloten, toch krijgen gamers vanaf deze week een troost in de vorm van Planet Coaster: Console Edition. De langverwachte consoleversie van de geliefde franchise werd een tijd geleden aangekondigd en is nu eindelijk verkrijgbaar. Uiteraard mag hierbij een launch trailer niet ontbreken.

De trailer is enorm sfeervol en stelt je voor aan een hele hoop attracties die je in je park kan zetten. Rollercoasters, racekarts en snoezige mascottes: Planet Coaster heeft het allemaal. Met honderden blueprints kan jij hét park van je dromen bouwen en dit dan achteraf delen met de wereld via de Frontier Workshop.

Planet Coaster is nu verkrijgbaar voor de PS4. Een PS5-update krijg je gratis vanaf 19 november. Check de trailer hieronder.